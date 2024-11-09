Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Решение по установке в Киеве главной елки будет приниматься в конце ноября. В случае согласования она традиционно будет располагаться на Софийской площади. Об этом сообщила депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

«Будет ли в этом году установлена новогодняя елка? Это решение будет приниматься советом обороны Киева в конце ноября с учетом закона об особенностях военного положения, с учетом ситуации с безопасностью и рекомендаций соответствующих органов. В случае если это решение будет принято, то традиционным местом для установки новогодней елки является Софийская площадь», - рассказала Муха.

Она отметила, что как и в прошлом и позапрошлом году бюджетные средства на установку елки тратиться не будут.

Кроме того, по ее словам, массовые мероприятия, новогодне-рождественские в условиях военного положения Киев не проводит.

Дополнение

В прошлом году главную елку открыли 6 декабря на Софийской площади.

Она была украшена игрушками в форме сердца синего и золотого цветов. Также сама елка была с белыми вкраплениями.