Силы противовоздушной обороны отработали в Волынской области ликвидацию вражеских объектов в воздушном пространстве, в результате чего упали обломки, но сообщений о пострадавших не поступало.
В Волынской области в результате атаки террористической страны работали силы ПВО. Продолжается ликвидация последствий падения обломков. Об этом сообщает глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко, передает УНН.
Детали
Волыняне, на рассвете во время воздушной тревоги на территории области работала ПВО
По информации, в воздушном пространстве были вражеские цели. О том сейчас идет ликвидация последствий падения обломков.
К счастью, пострадавших нет. Все соответствующие службы работают на месте.
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога21 июня 2024, 23:58 • 24498 просмотров