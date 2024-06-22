В Волынской области в результате атаки террористической страны работали силы ПВО. Продолжается ликвидация последствий падения обломков. Об этом сообщает глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко, передает УНН.

Детали

Волыняне, на рассвете во время воздушной тревоги на территории области работала ПВО - заявил Юрий Погуляйко.

По информации, в воздушном пространстве были вражеские цели. О том сейчас идет ликвидация последствий падения обломков.

К счастью, пострадавших нет. Все соответствующие службы работают на месте.

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога