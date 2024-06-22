У Волинській області внаслідок атаки рф працювали сили ППО
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони відпрацювали у Волинській області ліквідацію ворожих об'єктів у повітряному просторі, внаслідок чого впали уламки, але повідомлень про постраждалих не надходило.
У Волинській області внаслідок атаки терористичної країни працювали сили ППО. Триває ліквідація наслідків падіння уламків. Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, передає УНН.
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За інформацією, у повітряному просторі були ворожі цілі. Проте нині триває ліквідація наслідків падіння уламків.
На щастя, постраждалих немає. Усі відповідні служби працюють на місці.
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу22.06.24, 02:58 • 43436 переглядiв