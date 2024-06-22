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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3202 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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У Волинській області внаслідок атаки рф працювали сили ППО

Київ • УНН

 • 34317 перегляди

Сили протиповітряної оборони відпрацювали у Волинській області ліквідацію ворожих об'єктів у повітряному просторі, внаслідок чого впали уламки, але повідомлень про постраждалих не надходило.

У Волинській області внаслідок атаки рф працювали сили ППО

У Волинській області внаслідок атаки терористичної країни працювали сили ППО. Триває ліквідація наслідків падіння уламків. Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, передає УНН.

Деталі

Волиняни, на світанку під час повітряної тривоги на території області працювала ППО

- заявив Юрій Погуляйко.

За інформацією, у повітряному просторі були ворожі цілі. Проте нині триває ліквідація наслідків падіння уламків.

На щастя, постраждалих немає. Усі відповідні служби працюють на місці.

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу22.06.24, 02:58 • 43436 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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