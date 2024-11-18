"В Высшем антикорсуде отменяют тест на IQ" - эксперт констатирует деградацию и зависимость ВАКС от НАБУ и САП

Судей ВАКС освободят от сдачи тестов на IQ и экзамена по истории Украины. Это приведет к их еще большей деградации и, как следствие, усилит зависимость от НАБУ и САП, пишет политический консультант, политтехнолог Олег Постернак, передает УНН.

"Сегодня ВАКС деградирует и превращается в типичный постсоветский суд с таким же посттоталитарным подходом. Отмена тестов на IQ и знание истории Украины - вполне логичное продолжение этого процесса", - написал эксперт.

Он отметил, что профильный комитет Рады рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект 11425-д, которым убирается требование о 75% проходном балле для когнитивного тестирования (IQ тест). Вместе с ним в конкурсах в ВАКС не будет и тестирования по истории украинской государственности.

"Что это значит на практике? Высшая квалификационная комиссия судей самостоятельно будет определять, каким будет тест на IQ. Учитывая, что нынешние судьи ведут себя не очень мудро - скупают лакшери авто и недвижимость, выполняют указания НАБУ и САП - теста или вообще не будет, или будет очень упрощенный. Например, кандидаты будут рисовать картинку по номерам или разгадывать ребусы", - сообщил Постернак.

Он напомнил, что недавно Еврокомиссия заявила в теневом отчете, что Высший антикорсуд становится все более зависимым от НАБУ и САП, которые систематического нарушают конституционные права человека. А также привел пример юриста Ростислава Кравца, как судьи ВАКС полностью заблокировали на один день работу суда.

"Недавно судьи ВАКС превзошли сами себя - 8 ноября они фактически объявили забастовку и решили в полном составе... не выходить на работу! Все поданные в тот день обвинительные акты и ходатайства остались не распределенными (включая уголовное производство в отношении действующего нардепа). Причина такого абсурдного поведения - шедевральная. Оказывается, половина судей уехала в командировку за границу, а вторая половина взяла отпуск, чтобы подготовиться к экзамену в апелляционную палату ВАКС", - написал Постернак.

Но, в конце концов, по его мнению, отмена тестов может пойти на пользу судебной системе.

"Потому что как показывает опыт, чем больше времени судьи ВАКС находятся в отпусках, тем больше шансов на справедливое правосудие в стране", - подытожил эксперт.