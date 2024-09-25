В Вишневом на Киевщине один сосед подстрелил другого

Полицейские Киевщины устанавливают обстоятельства конфликта со стрельбой в Вишневом. В результате ссоры между соседями, один из них выстрелил в ногу другому. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Полиции Киевской области.

«25 сентября, около 18 часов, в Бучанское районное управление полиции поступило сообщение, что в городе Вишневое в одном из дворов многоэтажек один человек стрелял в другого», - говорится в сообщении.

Как предварительно установили на месте правоохранители, между двумя соседями произошла ссора, во время которой один вытащил пистолет и произвел выстрел в ногу оппоненту. Пострадавший получил проникающее ранение и сейчас находится в больнице. Также известно, что фигурант совершил выстрел из зарегистрированного устройства для отстрела резиновых пуль.

Злоумышленник задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

«Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины», - сообщили в полиции.