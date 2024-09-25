У Вишневому на Київщині один сусід підстрелив іншого
Київ • УНН
У Вишневому Київської області сталася стрілянина між сусідами. Один чоловік вистрелив іншому в ногу.
Поліцейські Київщини встановлюють обставини конфлікту зі стріляниною у Вишневому. Внаслідок сварки між сусідами, один із них вистрелив в ногу іншому. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення Поліції Київської області.
"25 вересня, близько 18 години, до Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення, що у місті Вишневе в одному з дворів багатоповерхівок один чоловік стріляв в іншого", - йдеться у повідомленні.
Як попередньо встановили на місці правоохоронці, між двома сусідами відбулась суперечка, під час якої один витягнув пістолет та зробив постріл в ногу опонентові. Потерпілий отримав проникаюче поранення та наразі знаходиться у лікарні. Також відомо, що фігурант здійснив постріл із зареєстрованого пристрою для відстрілу гумових куль.
Зловмисника затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
"Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.