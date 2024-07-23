В Винницкой области подтвердили случай дирофиляриоза у пациента - заболевания, которое вызывается гельминтами. Об этом 23 июля заявили в Винницком областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, передает УНН.

«В лаборатории Винницкого ОЦКПХ подтвержден случай дирофиляриоза у пациента», - говорится в сообщении центра в Facebook.

Дирофиляриоз - это паразитарное заболевание, вызываемое гельминтами рода Dirofilaria. Дирофиляриоз чаще всего регистрируют как природно-очаговый гельминтоз среди домашних животных (собаки, кошки) и хищников. У человека развивается, как правило, подкожный дирофиляриоз.

Как отмечается, в последние годы в Украине наблюдается устойчивая тенденция к росту заболеваемости дирофиляриозом. Высокая восприимчивость и отсутствие специфической профилактики вызывают опасную тенденцию к быстрому распространению этого гельминтоза.

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Человек непосредственно от собак и кошек не заражается. Инфицироваться можно только при укусе заразным насекомым, чаще комаром, который насмоктался крови зараженного животного.

Инкубационный период инфекции может длиться от 1 месяца до 2-х лет. Клиника заболевания определяется локализацией гельминта.

Сообщается, что гельминт D. Repens, который регистрируется на территории Украины, локализуется чаще в подкожной клетчатке, соединительной ткани различных участков тела, конъюнктиве и других тканях глаза, половых органах (мошонка, яичко), молочных железах, реже - в оболочках тканей и органов брюшной полости человека.

Лечение дирофиляриоза в большинстве случаев требует оперативного вмешательства.

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Профилактика дирофиляриоза включает:

- наблюдение за состоянием здоровья домашних животных, их защита от насекомых;

- своевременное выявление и лечение больных дирофиляриозом животных как источника болезни;

- лечение и диспансерное наблюдение (до 3 мес);

- применение населением средств индивидуальной защиты от насекомых;

- уменьшение попадания комаров в помещение (засеивать окна и двери) и борьба с комарами в подвалах жилых домов, откуда они могут попадать через вентиляционную систему в квартиры.

В Винницкой области в 2020 и 2021 годах было зарегистрировано по одному случаю дирофиляриоза, в 2022 и 2023 годах - по два случая. В этом году зарегистрирован один случай: нематода была удалена у пациента из-под кожи над левой бровью.