На Черниговщине у жительницы села Спасское 17 июля обнаружили лептоспироз. Диагноз подтвердили в лаборатории особо опасных инфекций. Об этом Суспільному сообщил председатель Сосницкой громады Андрей Портной и добавил, что сейчас женщина находится в неврологическом отделении Черниговской областной больницы, передает УНН.

"Человеку уже лучше. В понедельник-вторник (22-23 июля - ред.) в Соснице будет заседание комиссии, будут решать какие меры принимать. Ведь в Убиде обнаружили бактерии Leptospira", - сказал Андрей Портной.

Напомним, на Черниговщине по состоянию на конец мая с начала 2024 года лептоспироз обнаружили у 22-х человек. Такое количество больных зафиксировали за весь период 2023 года. По словам заместителя генерального директора Черниговского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Артема Ярошенко, больше всего обнаружили больных в Чернигове - девять.

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Справка

Лептоспироз - острое инфекционное заболевание, общее для людей и животных.

Заболеваемость лептоспирозом сезонная и возрастает летом и осенью.

Заболевание может привести к поражению почек, печени, менингита и даже вызвать смерть, если своевременно не обратиться за медицинской помощью

Заболеть лептоспирозом можно при контакте с инфицированными животными или во время купания в зараженных водоемах. В тело человека бактерия лептоспироза попадает через трещины, порезы, раны на коже или слизистые оболочки. По словам врача-эпидемиолога областного центра контроля и профилактики болезней МОЗУ Инны Семенюк, лаборатория особо опасных инфекций проводит исследования воды из открытых водоемов, а также исследует мышевидных грызунов.

Употребление зараженной пищи также может вызвать заболевание. Лептоспирозом можно заболеть повторно.