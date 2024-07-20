В селе Спасское на Черниговщине 17 июля диагностирован лептоспироз у местной жительницы. Пациентка находится в областной больнице, а в регионе планируют принять меры из-за обнаружения бактерий Leptospira.
На Черниговщине у жительницы села Спасское 17 июля обнаружили лептоспироз. Диагноз подтвердили в лаборатории особо опасных инфекций. Об этом Суспільному сообщил председатель Сосницкой громады Андрей Портной и добавил, что сейчас женщина находится в неврологическом отделении Черниговской областной больницы, передает УНН.
"Человеку уже лучше. В понедельник-вторник (22-23 июля - ред.) в Соснице будет заседание комиссии, будут решать какие меры принимать. Ведь в Убиде обнаружили бактерии Leptospira", - сказал Андрей Портной.
Напомним, на Черниговщине по состоянию на конец мая с начала 2024 года лептоспироз обнаружили у 22-х человек. Такое количество больных зафиксировали за весь период 2023 года. По словам заместителя генерального директора Черниговского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Артема Ярошенко, больше всего обнаружили больных в Чернигове - девять.
В июне 15 человек попали в больницы с диагнозом ботулизм - Минздрав18 июля 2024, 14:03 • 13350 просмотров
Справка
Лептоспироз - острое инфекционное заболевание, общее для людей и животных.
Заболеваемость лептоспирозом сезонная и возрастает летом и осенью.
Заболевание может привести к поражению почек, печени, менингита и даже вызвать смерть, если своевременно не обратиться за медицинской помощью
Заболеть лептоспирозом можно при контакте с инфицированными животными или во время купания в зараженных водоемах. В тело человека бактерия лептоспироза попадает через трещины, порезы, раны на коже или слизистые оболочки. По словам врача-эпидемиолога областного центра контроля и профилактики болезней МОЗУ Инны Семенюк, лаборатория особо опасных инфекций проводит исследования воды из открытых водоемов, а также исследует мышевидных грызунов.
Употребление зараженной пищи также может вызвать заболевание. Лептоспирозом можно заболеть повторно.