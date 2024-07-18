В июне 15 человек попали в больницы с диагнозом ботулизм - Минздрав

В июне 15 человек попали в больницы с диагнозом ботулизм - преимущественно после употребления вяленой рыбы и домашних консервов из мяса, передает УНН со ссылкой на Минздрав.

В целом, по данным ведомства, с начала года медики уже зарегистрировали 39 случаев заболевания ботулизмом, против 45 случаев за аналогичный период прошлого года.

Случаи ботулизма зафиксированы в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Черкасской, Черновицкой областях и Киеве. Вероятной причиной болезни во всех случаях стали продукты домашнего производства: паштеты, вяленая рыба и мясо. Заболевшие получили необходимую медицинскую помощь - им была введена противоботулиническая сыворотка. Сейчас ею обеспечены все области, отметили в Минздраве.

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Первые симптомы ботулизма могут появиться как через несколько часов после употребления, так и через 10 дней. Среди первых признаков, которые возникают после попадания токсина в организм человека следующие:

мышечная слабость (трудно двигаться, говорить, дышать),

сильно выраженная сухость во рту,

нечеткое зрение (словно «сетка» или «туман» перед глазами) и/или выраженное двоение предметов.

Поскольку основной причиной возникновения ботулизма является употребление некачественно приготовленных, испорченных продуктов, главным правилом в профилактике этого заболевания остается тщательное соблюдение технологий домашнего консервирования овощей, фруктов, грибов, мяса. Также перед употреблением рекомендуется прогревать (до 100 ℃ - 30 мин.) приготовленные в домашних условиях грибные, мясные и овощные консервы. Кроме того, не употреблять консервы, упаковка которых повреждена или банка или крышка которых деформирована или «надута». Отличить инфицированные продукты от качественных невозможно. В зоне риска - вяленая, копченая и соленая рыба, грибы домашнего консервирования, мясные и рыбные консервы, домашняя колбаса.

В мае в Украине у 16 человек диагностировали ботулизм - Минздрав

Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, которое может закончиться смертью. Токсин, вызывающий ботулизм, нельзя определить по цвету или вкусу, ведь обычно консервы и другие продукты, в которых есть возбудитель ботулизма, не меняют внешнего вида. Упаковка в вакуум рыбы или копченого мяса не гарантирует их безопасности. Поэтому важно употреблять в пищу только сертифицированную продукцию, изготовленную в соответствии с санитарными требованиями. Хранить или перевозить колбасы, ветчину, вяленую рыбу и т.д. надо только в холодильнике.