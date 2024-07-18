В июне 15 человек попали в больницы с диагнозом ботулизм - Минздрав

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

  •  107954 просмотра
Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

  •  108184 просмотра
Взрыв прогремел в пригороде Днепра

Взрыв прогремел в пригороде Днепра

  •  104442 просмотра
Гордимся мужеством: освобожденного из плена защитника Украины из Броваров с нетерпением ждут дома

Гордимся мужеством: освобожденного из плена защитника Украины из Броваров с нетерпением ждут дома

  •  92353 просмотра
Войска рф в течение суток обстреливали Невское на Луганщине: есть раненый

Войска рф в течение суток обстреливали Невское на Луганщине: есть раненый

  •  73819 просмотра
публикации
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

  •  156317 просмотра
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
Эксклюзив

17 июля 2024, 11:59  •  155806 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

17 июля 2024, 08:22  •  168426 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

17 июля 2024, 07:19  •  162702 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

16 июля 2024, 13:29  •  204646 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
18 июля: День рождения Тетриса, Международный день Нельсона Манделы

18 июля: День рождения Тетриса, Международный день Нельсона Манделы

  •  62236 просмотра
17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля 2024, 03:03  •  115246 просмотра
Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

16 июля 2024, 16:12  •  107261 просмотра
16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля 2024, 03:07  •  111206 просмотра
Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

15 июля 2024, 18:23  •  109795 просмотра
Актуальное
В июне 15 человек попали в больницы с диагнозом ботулизм - Минздрав

В июне 15 человек попали в больницы с диагнозом ботулизм - Минздрав

Киев  •  УНН

18 июля 2024, 14:03  •  1139 просмотра

Read in English

Минздрав сообщает о 39 случаях ботулизма с начала года. Основными причинами являются употребление домашних консервов, вяленой рыбы и мяса. Все области обеспечены противоботулинической сывороткой.

В июне 15 человек попали в больницы с диагнозом ботулизм - преимущественно после употребления вяленой рыбы и домашних консервов из мяса, передает УНН со ссылкой на Минздрав.

В целом, по данным ведомства, с начала года медики уже зарегистрировали 39 случаев заболевания ботулизмом, против 45 случаев за аналогичный период прошлого года. 

Случаи ботулизма зафиксированы в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Черкасской, Черновицкой областях и Киеве. Вероятной причиной болезни во всех случаях стали продукты домашнего производства: паштеты, вяленая рыба и мясо. Заболевшие получили необходимую медицинскую помощь - им была введена противоботулиническая сыворотка. Сейчас ею обеспечены все области, отметили в Минздраве.

Добавим

Первые симптомы ботулизма могут появиться как через несколько часов после употребления, так и через 10 дней. Среди первых признаков, которые возникают после попадания токсина в организм человека следующие:

  • мышечная слабость (трудно двигаться, говорить, дышать),
  • сильно выраженная сухость во рту,
  • нечеткое зрение (словно «сетка» или «туман» перед глазами) и/или выраженное двоение предметов.

Поскольку основной причиной возникновения ботулизма является употребление некачественно приготовленных, испорченных продуктов, главным правилом в профилактике этого заболевания остается тщательное соблюдение технологий домашнего консервирования овощей, фруктов, грибов, мяса. Также перед употреблением рекомендуется прогревать (до 100 ℃ - 30 мин.) приготовленные в домашних условиях грибные, мясные и овощные консервы. Кроме того, не употреблять консервы, упаковка которых повреждена или банка или крышка которых деформирована или «надута». Отличить инфицированные продукты от качественных невозможно. В зоне риска - вяленая, копченая и соленая рыба, грибы домашнего консервирования, мясные и рыбные консервы, домашняя колбаса. 

В мае в Украине у 16 человек диагностировали ботулизм - Минздрав17 июня 2024, 17:03 • 25673 просмотра

Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, которое может закончиться смертью. Токсин, вызывающий ботулизм, нельзя определить по цвету или вкусу, ведь обычно консервы и другие продукты, в которых есть возбудитель ботулизма, не меняют внешнего вида. Упаковка в вакуум рыбы или копченого мяса не гарантирует их безопасности. Поэтому важно употреблять в пищу только сертифицированную продукцию, изготовленную в соответствии с санитарными требованиями. Хранить или перевозить колбасы, ветчину, вяленую рыбу и т.д. надо только в холодильнике. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоЗдоровье
Эксклюзив
В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар
  •  15234 просмотра

В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар

Эксклюзив
Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт
  •  48373 просмотра

Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт

Эксклюзив
Глубинка России, приграничье и оккупированные территории: расследовательница рассказала, где россияне удерживают украинских пленных
  •  54039 просмотра

Глубинка России, приграничье и оккупированные территории: расследовательница рассказала, где россияне удерживают украинских пленных

Эксклюзив
Сейчас нецелесообразно переименовывать Бровары, не готов поддержать соответствующее постановление - нардеп Виталий Безгин
  •  58083 просмотра

Сейчас нецелесообразно переименовывать Бровары, не готов поддержать соответствующее постановление - нардеп Виталий Безгин

Эксклюзив
Жалоб от бизнеса о давлении со стороны силовиков стало больше после окончания моратория на "маски-шоу" - председатель правления "Манифеста42"
  •  42582 просмотра

Жалоб от бизнеса о давлении со стороны силовиков стало больше после окончания моратория на "маски-шоу" - председатель правления "Манифеста42"

Эксклюзив
Правоохранители зафиксировали самозахват земли и незаконную продажу урожая: в делах фигурируют госпредприятия НААН
  •  76293 просмотра

Правоохранители зафиксировали самозахват земли и незаконную продажу урожая: в делах фигурируют госпредприятия НААН

Эксклюзив
В перспективе кредитование населения должно увеличиться в десятки раз - эксперт
  •  81591 просмотра

В перспективе кредитование населения должно увеличиться в десятки раз - эксперт

Эксклюзив
Отказ от перевода часов: сомнолог рассказала, как скажется на украинцах жизнь по "зимнему времени"
  •  113232 просмотра

Отказ от перевода часов: сомнолог рассказала, как скажется на украинцах жизнь по "зимнему времени"

Эксклюзив
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
  •  156317 просмотра

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Эксклюзив
Арена-тест, 3D-сканирование объектов - Рувин об экспертизах, благодаря которым удалось установить, что рф причастна к сбиванию малазийского Boeing
  •  107658 просмотра

Арена-тест, 3D-сканирование объектов - Рувин об экспертизах, благодаря которым удалось установить, что рф причастна к сбиванию малазийского Boeing

Популярные

Войска рф в течение суток обстреливали Невское на Луганщине: есть раненый

Войска рф в течение суток обстреливали Невское на Луганщине: есть раненый

  •  73819 просмотра
Гордимся мужеством: освобожденного из плена защитника Украины из Броваров с нетерпением ждут дома

Гордимся мужеством: освобожденного из плена защитника Украины из Броваров с нетерпением ждут дома

  •  92353 просмотра
Взрыв прогремел в пригороде Днепра

Взрыв прогремел в пригороде Днепра

  •  104442 просмотра
Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

Блинкен сделал заявление к годовщине сбития MH17: США привержены привлечению рф к ответственности за военные преступления в ее войне против Украины

  •  108184 просмотра
Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

Новая стратегия морской безопасности: Украина инициирует создание международной платформы "Безопасное Черное море"

  •  107954 просмотра

Публикации

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

  •  156317 просмотра
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
Эксклюзив

17 июля 2024, 11:59  •  155806 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

17 июля 2024, 08:22  •  168426 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

17 июля 2024, 07:19  •  162702 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

16 июля 2024, 13:29  •  204646 просмотра

Война

Армия рф ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: есть раненые и повреждения

Армия рф ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: есть раненые и повреждения

  •  8520 просмотра
Совместное производство боеприпасов и подготовка военных: Украина и Чехия заключили соглашение по безопасности

Совместное производство боеприпасов и подготовка военных: Украина и Чехия заключили соглашение по безопасности

  •  11462 просмотра
15 лет за решеткой проведут трое боевиков-предателей, которые прорывались в Покровск и Северск

15 лет за решеткой проведут трое боевиков-предателей, которые прорывались в Покровск и Северск

  •  8867 просмотра
На фронте за сегодня состоялось 73 боевых столкновения. Самые активные бои на Покровском направлении - Генштаб

На фронте за сегодня состоялось 73 боевых столкновения. Самые активные бои на Покровском направлении - Генштаб

  •  8216 просмотра
Рада утвердила процедуру погребального ритуала на Национальном военном кладбище

Рада утвердила процедуру погребального ритуала на Национальном военном кладбище

  •  21612 просмотра

политика

Зеленский встретился с президентом Сербии: обсудили вопросы безопасности и развитие двусторонних отношений

Зеленский встретился с президентом Сербии: обсудили вопросы безопасности и развитие двусторонних отношений

  •  3452 просмотра
Совместное производство боеприпасов и подготовка военных: Украина и Чехия заключили соглашение по безопасности

Совместное производство боеприпасов и подготовка военных: Украина и Чехия заключили соглашение по безопасности

  •  11462 просмотра
В музее Голодомора появятся наблюдательный и экспертный советы: парламент принял решение

В музее Голодомора появятся наблюдательный и экспертный советы: парламент принял решение

  •  6578 просмотра
Украина и Словения подписали соглашение по безопасности

Украина и Словения подписали соглашение по безопасности

  •  10439 просмотра
Рада утвердила процедуру погребального ритуала на Национальном военном кладбище

Рада утвердила процедуру погребального ритуала на Национальном военном кладбище

  •  21612 просмотра

Война

Армия рф ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: есть раненые и повреждения

Армия рф ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: есть раненые и повреждения

  •  8520 просмотра
Совместное производство боеприпасов и подготовка военных: Украина и Чехия заключили соглашение по безопасности

Совместное производство боеприпасов и подготовка военных: Украина и Чехия заключили соглашение по безопасности

  •  11462 просмотра
15 лет за решеткой проведут трое боевиков-предателей, которые прорывались в Покровск и Северск

15 лет за решеткой проведут трое боевиков-предателей, которые прорывались в Покровск и Северск

  •  8867 просмотра
На фронте за сегодня состоялось 73 боевых столкновения. Самые активные бои на Покровском направлении - Генштаб

На фронте за сегодня состоялось 73 боевых столкновения. Самые активные бои на Покровском направлении - Генштаб

  •  8216 просмотра
Рада утвердила процедуру погребального ритуала на Национальном военном кладбище

Рада утвердила процедуру погребального ритуала на Национальном военном кладбище

  •  21612 просмотра

политика

Зеленский встретился с президентом Сербии: обсудили вопросы безопасности и развитие двусторонних отношений

Зеленский встретился с президентом Сербии: обсудили вопросы безопасности и развитие двусторонних отношений

  •  3452 просмотра
Совместное производство боеприпасов и подготовка военных: Украина и Чехия заключили соглашение по безопасности

Совместное производство боеприпасов и подготовка военных: Украина и Чехия заключили соглашение по безопасности

  •  11462 просмотра
В музее Голодомора появятся наблюдательный и экспертный советы: парламент принял решение

В музее Голодомора появятся наблюдательный и экспертный советы: парламент принял решение

  •  6578 просмотра
Украина и Словения подписали соглашение по безопасности

Украина и Словения подписали соглашение по безопасности

  •  10439 просмотра
Рада утвердила процедуру погребального ритуала на Национальном военном кладбище

Рада утвердила процедуру погребального ритуала на Национальном военном кладбище

  •  21612 просмотра

Новости Бизнеса

Четыре года работы для украинцев: как развивается сеть магазинов "Мясомаркет"

Четыре года работы для украинцев: как развивается сеть магазинов "Мясомаркет"

  •  8479 просмотра
"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

12 июля 2024, 10:54  •  110913 просмотра
18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  118886 просмотра

Экономика

За три дня на АЭС сгорело три трансформатора: в Центре исследования энергетики объяснили усиление графиков отключений

За три дня на АЭС сгорело три трансформатора: в Центре исследования энергетики объяснили усиление графиков отключений

  •  882 просмотра
В Кировоградской области ввели аварийные отключения света из-за перегрузки оборудования

В Кировоградской области ввели аварийные отключения света из-за перегрузки оборудования

  •  4461 просмотра
Дороже более чем в 2.5 раза: Отель «Казацкий» приобрели на аукционе за 400 млн грн

Дороже более чем в 2.5 раза: Отель «Казацкий» приобрели на аукционе за 400 млн грн

  •  6589 просмотра
Правительство направило Минздраву 1,3 млрд грн кредитных средств Банка развития Совета Европы

Правительство направило Минздраву 1,3 млрд грн кредитных средств Банка развития Совета Европы

  •  20551 просмотра
Правительство одобрило стратегию развития распределенной генерации до 2035 года

Правительство одобрило стратегию развития распределенной генерации до 2035 года

  •  21077 просмотра

Киев

Кравченко дал подрядчикам 3 дня на устранение недостатков в строительстве фортификаций на Киевщине

Кравченко дал подрядчикам 3 дня на устранение недостатков в строительстве фортификаций на Киевщине

  •  20299 просмотра
Восстановлено движение поездов на "зеленой ветке" метро в Киеве

Восстановлено движение поездов на "зеленой ветке" метро в Киеве

  •  19209 просмотра
В Киеве и 11 областях увеличили отключения света на фоне выхода из строя оборудования

В Киеве и 11 областях увеличили отключения света на фоне выхода из строя оборудования

  •  26298 просмотра
В Киеве закрыли три станции "зеленой ветки" метро: что известно

В Киеве закрыли три станции "зеленой ветки" метро: что известно

  •  21188 просмотра
В Киеве большинство дней с начала июля установили рекорды жары

В Киеве большинство дней с начала июля установили рекорды жары

  •  19913 просмотра