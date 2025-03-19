В Винницкой области проверяют кардиоцентр по поводу сообщения о "вымогательстве денег у пациента"
Киев • УНН
Минздрав начал расследование по поводу возможного вымогательства средств у пациента Винницкого кардиоцентра. В случае подтверждения, Минздрав потребует кадровых решений.
Министерство здравоохранения привлекло правоохранительные органы к расследованию сообщения от пациента Винницкого кардиоцентра - речь идет о "вымогательстве средств" в процессе лечения и оперативного вмешательства.
Информацию об этом случае распространили местные паблики, сообщает пресс-служба Минздрава, пишет УНН.
По информации, изложенной в заметке, кроме выставленного счета за операцию, родственники пациента получили перечень лекарств, которые им было рекомендовано докупить больному за свой счет.
В контексте указанных подозрений, в Минздраве напомнили о "неизменной позиции":
Медучреждения, законтрактованные Национальной службой здоровья Украины в рамках программы медицинских гарантий, должны предоставлять пациентам лекарства и медицинские услуги, необходимые во время лечения, бесплатно. Требовать от пациентов самостоятельно покупать медикаменты или оплачивать медицинские вмешательства, которые должны предоставляться бесплатно, - незаконно и недопустимо.
В соответствии с обстоятельствами инцидента в Винницком кардиоцентре, медицинское ведомство создало комиссию. Отмечается, что совместно с НСЗУ и правоохранительными органами начата проверка обнародованных данных.
Если информация подтвердится, Минздрав потребует от Винницкого горсовета, который является владельцем заведения, принять соответствующие кадровые решения в отношении его руководства.
Материалы же расследования также передадут правоохранителям.
Напомним
Ранее в Минздраве разъяснили нововведения относительно платных медицинских услуг, которые официально заработали с 1 января. Пациенты смогут получить улучшенный сервис и выбор врача, но базовые услуги остаются бесплатными.