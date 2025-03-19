На Вінничині перевіряють кардіоцентр з приводу повідомлення про "вимагання грошей у пацієнта"
Київ • УНН
МОЗ розпочало розслідування щодо можливого вимагання коштів у пацієнта Вінницького кардіоцентру. У разі підтвердження, МОЗ вимагатиме кадрових рішень.
Міністерство охорони здоров’я залучило правоохоронців до розслідування повідомлення від пацієнта Вінницького кардіоцентра - ідеться про "вимагання коштів" у процесі лікування та оперативного втручання.
Інформацію про цей випадок поширили місцеві пабліки, повідомляє пресслужба МОЗ, пише УНН.
За інформацією, викладеною в дописі, крім виставленого рахунку за операцію, родичі пацієнта отримали перелік ліків, які їм було рекомендовано докупити хворому власним коштом.
У контексті зазначених підозр, у МОЗ нагадали про "незмінну позицію":
Медзаклади, законтрактовані Національною службою здоров’я України у межах програми медичних гарантій, повинні надавати пацієнтам ліки й медичні послуги, необхідні під час лікування, безоплатно. Вимагати від пацієнтів самостійно купувати медикаменти чи оплачувати медичні втручання, які мають надаватися безоплатно, – незаконно і неприпустимо.
Відповідно до обставин інциденту у Вінницькому кардіоцентрі, медичне відомство створили комісію. Зазначається, що спільно з НСЗУ і правоохоронцями розпочато перевірку оприлюднених даних.
Якщо інформація підтвердиться, МОЗ вимагатиме від Вінницької міськради, що є власником закладу, ухвалити відповідні кадрові рішення щодо його керівництва.
Матеріали ж розслідування також передадуть правоохоронцям.
Нагадаємо
Раніше у МОЗ роз'яснили нововведення щодо платних медичних послуг, які офіційно запрацювали з 1 січня. Пацієнти зможуть отримати покращений сервіс та вибір лікаря, але базові послуги залишаються безкоштовними.