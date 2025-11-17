В Виннице неизвестный распылил газ в лицее: уроки приостановили, учеников эвакуировали
Киев • УНН
17 ноября в лицее №33 Винницы неизвестное лицо распылило газ раздражающего действия, что привело к эвакуации учеников и приостановке уроков. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
В Виннице в лицее распылили газ раздражающего действия, полиция выясняет обстоятельства инцидента в учебном заведении, сообщили в ГУНП в Винницкой области в понедельник, пишет УНН.
17 ноября около 11:00 в полицию поступила информация о том, что в лицее №33 неизвестное лицо распылило газ раздражающего действия. В учебном заведении приостановили уроки, а учеников эвакуировали на улицу
На месте происшествия, как указано, работают сотрудники полиции, в частности ювенальной превенции.
Они выясняют все обстоятельства инцидента.
Под Киевом ученица распылила слезоточивый газ в школе: пострадали 5 детей27.09.23, 20:14 • 223460 просмотров