В Виннице неизвестный распылил газ в лицее: уроки приостановили, учеников эвакуировали

09:59 • 3692 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
07:00 • 21157 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
06:58 • 17239 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
06:27 • 14684 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 18058 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 15234 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 25144 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 41628 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 33992 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 67281 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
российские войска нанесли ракетные удары по центру Балаклеи: погиб человек, среди раненых 14-летняя девочка17 ноября, 01:59 • 12191 просмотра
С начала 2025 года потери россиян на войне в Украине превысили 367 000 человек - Генштаб17 ноября, 02:30 • 16853 просмотра
Ночной ракетный удар по Балаклее: уже трое погибших, число раненых растет17 ноября, 02:59 • 28761 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру08:31 • 6394 просмотра
«Иллюзия обмана 3» лидирует в мировом прокате, тогда как «Бегущий человек» провалился – Variety09:03 • 3844 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
07:00 • 21157 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 67281 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 62303 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 117534 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 97546 просмотра
«Иллюзия обмана 3» лидирует в мировом прокате, тогда как «Бегущий человек» провалился – Variety09:03 • 3938 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру08:31 • 6528 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 15826 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 35157 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 117534 просмотра
В Виннице неизвестный распылил газ в лицее: уроки приостановили, учеников эвакуировали

Киев • УНН

 • 1232 просмотра

17 ноября в лицее №33 Винницы неизвестное лицо распылило газ раздражающего действия, что привело к эвакуации учеников и приостановке уроков. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

В Виннице неизвестный распылил газ в лицее: уроки приостановили, учеников эвакуировали

В Виннице в лицее распылили газ раздражающего действия, полиция выясняет обстоятельства инцидента в учебном заведении, сообщили в ГУНП в Винницкой области в понедельник, пишет УНН.

17 ноября около 11:00 в полицию поступила информация о том, что в лицее №33 неизвестное лицо распылило газ раздражающего действия. В учебном заведении приостановили уроки, а учеников эвакуировали на улицу

- сообщили в полиции.

На месте происшествия, как указано, работают сотрудники полиции, в частности ювенальной превенции.

Они выясняют все обстоятельства инцидента.

Под Киевом ученица распылила слезоточивый газ в школе: пострадали 5 детей27.09.23, 20:14 • 223460 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Винница