В Виннице неизвестный распылил газ в лицее: уроки приостановили, учеников эвакуировали

В Виннице в лицее распылили газ раздражающего действия, полиция выясняет обстоятельства инцидента в учебном заведении, сообщили в ГУНП в Винницкой области в понедельник, пишет УНН.

17 ноября около 11:00 в полицию поступила информация о том, что в лицее №33 неизвестное лицо распылило газ раздражающего действия. В учебном заведении приостановили уроки, а учеников эвакуировали на улицу - сообщили в полиции.

На месте происшествия, как указано, работают сотрудники полиции, в частности ювенальной превенции.

Они выясняют все обстоятельства инцидента.

