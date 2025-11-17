У Вінниці невідомий розпилив газ у ліцеї: уроки призупинили, учнів евакуювали

У Вінниці в ліцеї розпилили газ дратівливої дії, поліція з’ясовує обставини інциденту у навчальному закладі, повідомили у ГУНП у Вінницькій області у понеділок, пише УНН.

17 листопада близько 11:00 до поліції надійшла інформація про те, що в ліцеї №33 невідома особа розпилила газ дратівливої дії. У навчальному закладі призупинили уроки, а учнів евакуювали на вулицю - повідомили у поліції.

На місці події, як вказано, працюють працівники поліції, зокрема ювенальної превенції.

Вони з’ясовують усі обставини інциденту.

