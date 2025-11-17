У Вінниці невідомий розпилив газ у ліцеї: уроки призупинили, учнів евакуювали
Київ • УНН
17 листопада у ліцеї №33 Вінниці невідома особа розпилила газ дратівливої дії, що призвело до евакуації учнів та призупинення уроків. Поліція з'ясовує обставини інциденту.
У Вінниці в ліцеї розпилили газ дратівливої дії, поліція з’ясовує обставини інциденту у навчальному закладі, повідомили у ГУНП у Вінницькій області у понеділок, пише УНН.
17 листопада близько 11:00 до поліції надійшла інформація про те, що в ліцеї №33 невідома особа розпилила газ дратівливої дії. У навчальному закладі призупинили уроки, а учнів евакуювали на вулицю
На місці події, як вказано, працюють працівники поліції, зокрема ювенальної превенції.
Вони з’ясовують усі обставини інциденту.
