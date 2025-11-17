У Вінниці невідомий розпилив газ у ліцеї: уроки призупинили, учнів евакуювали

$42.040.02
Ексклюзив
12:28 • 6 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 5976 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
07:00 • 24634 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
06:58 • 18903 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 16271 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 19386 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 15826 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 25566 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 41746 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 34259 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
З початку 2025 року втрати росіян на війні в Україні перевищили 367 000 осіб - Генштаб17 листопада, 02:30 • 18218 перегляди
Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає17 листопада, 02:59 • 30247 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру08:31 • 10119 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 7410 перегляди
У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість09:49 • 4088 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
07:00 • 24633 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 08:19 • 68521 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 63404 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 119099 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
14 листопада, 13:14 • 98590 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Емманюель Макрон
Троельс Лунд Поульсен
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Одеська область
Франція
Польща
Сполучені Штати Америки
УНН Lite
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 7418 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру08:31 • 10123 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 16314 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 35614 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 119099 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Dassault Rafale
Фільм

У Вінниці невідомий розпилив газ у ліцеї: уроки призупинили, учнів евакуювали

Київ • УНН

 • 1452 перегляди

17 листопада у ліцеї №33 Вінниці невідома особа розпилила газ дратівливої дії, що призвело до евакуації учнів та призупинення уроків. Поліція з'ясовує обставини інциденту.

У Вінниці невідомий розпилив газ у ліцеї: уроки призупинили, учнів евакуювали

У Вінниці в ліцеї розпилили газ дратівливої дії, поліція з’ясовує обставини інциденту у навчальному закладі, повідомили у ГУНП у Вінницькій області у понеділок, пише УНН.

17 листопада близько 11:00 до поліції надійшла інформація про те, що в ліцеї №33 невідома особа розпилила газ дратівливої дії. У навчальному закладі призупинили уроки, а учнів евакуювали на вулицю

- повідомили у поліції.

На місці події, як вказано, працюють працівники поліції, зокрема ювенальної превенції.

Вони з’ясовують усі обставини інциденту.

Під Києвом учениця розпилила сльозогінний газ у школі: постраждало 5 дітей27.09.23, 20:14 • 223460 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Вінниця