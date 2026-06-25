В Венесуэле после землетрясений ввели чрезвычайное положение, в Каракасе закрыли аэропорт и ищут людей под завалами

В Венесуэле после двух мощных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 ввели чрезвычайное положение. В столице страны Каракасе из-за серьезных повреждений закрыли главный международный аэропорт Майкетия, а спасатели продолжают поисково-спасательные работы на местах обрушений зданий, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

О введении чрезвычайного положения объявила исполняющая обязанности президента Делси Родригес. Вместе с руководством силовых ведомств она сообщила о создании оперативного штаба и назначении генерала, который будет координировать ликвидацию последствий стихийного бедствия по всей стране.

В столице обрушились дома и закрыли главный аэропорт

По словам Родригес, международный аэропорт Майкетия прекратил работу из-за серьезных повреждений, нанесенных подземными толчками. Ранее опубликованные кадры из терминала показали, как во время землетрясения люди выбегали из здания, а с потолка падали обломки и поднимались облака пыли.

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В северном районе Каракаса Сан-Бернардино спасатели разбирают завалы многоэтажного жилого дома, где могут находиться люди.

По неподтвержденной информации, по меньшей мере один человек погиб, однако официальные данные о количестве жертв и пострадавших пока не обнародованы. В то же время власти предупреждают, что масштабы разрушений могут оказаться значительно больше.

Эксперты предупреждают о возможной масштабной катастрофе

По оценке Геологической службы США (USGS), двойное землетрясение имеет высокий потенциал вызвать масштабные разрушения и значительные человеческие потери. По предварительной автоматизированной оценке службы, существует 44% вероятности того, что количество погибших превысит 10 тысяч человек, и 30% – что жертв может быть более 100 тысяч. В то же время эти цифры являются прогнозной моделью, а не подтвержденными данными.

Подземные толчки ощущались в разных регионах страны. В Каракасе сообщают об обрушении зданий, перебоях с поставками бензина и многочисленных вызовах спасателей к местам разрушений. Министерство внутренних дел призвало жителей покинуть поврежденные здания, а посольство США рекомендовало избегать опасных районов, не заходить в аварийные сооружения и следить за официальной информацией.

В Венесуэле из-за мощного землетрясения могло погибнуть до 100 тысяч человек