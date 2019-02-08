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В Ужгороде задержали россиянина, подозреваемого в терроризме

В Ужгороде задержали россиянина, подозреваемого в терроризме

Киев  •  УНН

 • 8698 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Вчера вечером на Чопском отряде задержали гражданина Российской Федерации, который незаконно находился на территории Украины и подозревается в терроризме. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает УНН.

"Иностранца обнаружили на одной из улиц на окраине Ужгорода. Россиянин не имел при себе документов, которые бы могли удостоверить его личность и подтвердить законность пребывания на территории нашего государства. Поэтому его задержали и доставили в отдел пограничной службы "Ужгород" для выяснения обстоятельств правонарушения", - говорится в сообщении.

Установлено, что 45-летний уроженец Дагестана уже попадал в поле зрения правоохранителей. В 2016 году он привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов. По информации оперативников, иностранец также, возможно, причастен к террористической деятельности.

Сейчас правонарушителя поместили в отделение временного содержания Чопского пограничного отряда. Он будет отвечать перед законом за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 202 КУоАП (нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда - выезда - ред). Вместе с тем, правоохранители проверяют причастность задержанного к совершению других преступлений.

Напомним, в селе Мрия Киевской области задержан гражданин Российской Федерации, подозреваемого в убийстве.

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