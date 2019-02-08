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В Ужгороді затримали росіянина, підозрюваного у тероризмі

В Ужгороді затримали росіянина, підозрюваного у тероризмі

Київ • УНН

 • 8698 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Вчора ввечері на Чопському загоні затримали громадянина Російської Федерації, який незаконно перебував на території України та підозрюється у тероризмі. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, передає УНН.

"Іноземця виявили на одній з вулиць околиці Ужгорода. Росіянин не мав при собі документів, які б могли посвідчити його особу та підтвердити законність перебування на території нашої держави. Тому його затримали та доставили у відділ прикордонної служби "Ужгород" для з’ясування обставин правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 45-річний уродженець Дагестану уже потрапляв у поле зору правоохоронців. У 2016 році він притягався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї та боєприпасів. За інформацією оперативників, іноземець також, можливо, причетний до терористичної діяльності.

Наразі правопорушника помістили у відділення тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Він відповідатиме перед законом за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду – виїзду". Разом з цим, правоохоронці перевіряють причетність затриманого до скоєння інших правопорушень.

Нагадаємо, у селі Мрія Київської області затримано громадянина Російської Федерації, якого підозрюють у вбивстві.

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