В Ужгороде заминировали "Закарпатгаз"

"Сейчас людей из здания эвакуировали. Территорию вокруг оградили, место происшествия охраняют патрульные. Там уже работают спасатели, следственно-оперативная группа и кинологи", - рассказал УНН пресс-секретарь СРП в городах Ужгород и Мукачево Эрнест Завадский.

Сегодня утром неизвестный позвонил и сообщил о заминировании предприятия в Запорожье.

Напомним, сегодня в 12:10 в полицию поступило сообщение о том, что Одесский апелляционный суд, который расположен на ул.Гайдара, 24А, заминирован.