В Ужгороде заминировали "Закарпатгаз"
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 5 апреля. УНН. Сегодня, 5 апреля, около 13:00 в полицию поступило сообщение о заминировании здания ПАО "Закарпатгаз" на улице Погорелова в Ужгороде, передает корреспондент УНН со ссылкой на УПП в городах Ужгород и Мукачево.
"Сейчас людей из здания эвакуировали. Территорию вокруг оградили, место происшествия охраняют патрульные. Там уже работают спасатели, следственно-оперативная группа и кинологи", - рассказал УНН пресс-секретарь СРП в городах Ужгород и Мукачево Эрнест Завадский.
Сегодня утром неизвестный позвонил и сообщил о заминировании предприятия в Запорожье.
Напомним, сегодня в 12:10 в полицию поступило сообщение о том, что Одесский апелляционный суд, который расположен на ул.Гайдара, 24А, заминирован.