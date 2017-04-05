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В Ужгороді замінували "Закарпатгаз"

В Ужгороді замінували "Закарпатгаз"

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 5 квітня. УНН. Сьогодні, 5 квітня, близько 13:00 до поліції надійшло повідомлення про замінування будівлі ПАТ “Закарпатгаз”, що на вулиці Погорєлова в Ужгороді, передає кореспондент УНН із посиланням на УПП у містах Ужгород та Мукачеве.

“Наразі людей із будівлі евакуювали. Територію навколо огородили, місце події охороняють патрульні. Там вже працюють рятувальники, слідчо-оперативна група та кінологи”, — розповів УНН речник УПП у містах Ужгород та Мукачеве Ернест Завадський.

Сьогодні вранці невідомий зателефонував та повідомив про замінування підприємства у Запоріжжі.

Нагадаємо, сьогодні о 12:10 до поліції надійшло повідомлення про те, що Одеський апеляційний суд, який розташований на вул.Гайдара, 24А, заміновано.

Українські Національні Новини

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