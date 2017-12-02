В Ужгороде установили две новые мини-скульптуры
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 2 декабря. УНН. Сегодня, 2 декабря, в Ужгороде открыли две новые мини-скульптуры. Теперь областной центр Закарпатья украшают 30 мини-визиток города, передает корреспондент УНН.
Фигурку первого губернатора Закарпатья Георгия Жатковича установили перед зданием Закарпатского областного художественного музея им.Йосипа Бокшая, где когда-то располагалась местная администрация - Жупанат. Приурочили открытие скульптурки "Liberty Bell" ко дню рождения общественного деятеля, который родился 2 декабря 1886 года.
Миниатюрный Г.Жаткович сидит на "колоколе Свободы" - главном символе американской истории борьбы за независимость от Великобритании. Скульптор Михаил Колодко сохранил на легендарном колоколе трещину и высек слова из Библии "Пусть свобода будет провозглашена через весь мир всем жителям его!".
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"Мини-соседями" новой визитки Ужгорода стали миниатюрные Энди Уорхол и сержант морской пехоты США Майкл Стренк - американский военный украинского происхождения, который во время Второй мировой войны поднял американский флаг на вершине горы Сурибати во время битвы за Иводзиму.
Юбилейной же, 30-й, ужгородской мини-скульптурой стала миниатюра "Лебединое озеро" на транспортном мосту через реку Уж. Маленький телевизор зафиксировал изображение культового балета Петра Чайковского, который в свое время транслировали во время советских переворотов.
Представили общественности "первый телевизор над Ужем" скульптор Михаил Колодко, туризмовед Федор Шандор и ведущая областного телевидения Ростислава Джумурат. Символично, что телескульптурка находится вблизи главной телебашни Закарпатья.
Как сообщал УНН, 11 ноября в Ужгороде открыли новую мини-скульптуру "Hasta la vista, Lenin".