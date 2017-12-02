В Ужгороде установили две новые мини-скульптуры

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 11669 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 25730 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 101185 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110586 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 131223 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106693 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108267 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113235 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117428 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123205 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В Ужгороде установили две новые мини-скульптуры

В Ужгороде установили две новые мини-скульптуры

Киев  •  УНН

 • 46477 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 2 декабря. УНН. Сегодня, 2 декабря, в Ужгороде открыли две новые мини-скульптуры. Теперь областной центр Закарпатья украшают 30 мини-визиток города, передает корреспондент УНН.

Фигурку первого губернатора Закарпатья Георгия Жатковича установили перед зданием Закарпатского областного художественного музея им.Йосипа Бокшая, где когда-то располагалась местная администрация - Жупанат. Приурочили открытие скульптурки "Liberty Bell" ко дню рождения общественного деятеля, который родился 2 декабря 1886 года.

Миниатюрный Г.Жаткович сидит на "колоколе Свободы" - главном символе американской истории борьбы за независимость от Великобритании. Скульптор Михаил Колодко сохранил на легендарном колоколе трещину и высек слова из Библии "Пусть свобода будет провозглашена через весь мир всем жителям его!".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жанровое скульптуру Е.Воргола презентовали в Ужгороде

"Мини-соседями" новой визитки Ужгорода стали миниатюрные Энди Уорхол и сержант морской пехоты США Майкл Стренк - американский военный украинского происхождения, который во время Второй мировой войны поднял американский флаг на вершине горы Сурибати во время битвы за Иводзиму.

Юбилейной же, 30-й, ужгородской мини-скульптурой стала миниатюра "Лебединое озеро" на транспортном мосту через реку Уж. Маленький телевизор зафиксировал изображение культового балета Петра Чайковского, который в свое время транслировали во время советских переворотов.

Представили общественности "первый телевизор над Ужем" скульптор Михаил Колодко, туризмовед Федор Шандор и ведущая областного телевидения Ростислава Джумурат. Символично, что телескульптурка находится вблизи главной телебашни Закарпатья.

Как сообщал УНН, 11 ноября в Ужгороде открыли новую мини-скульптуру "Hasta la vista, Lenin".

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