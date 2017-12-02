В Ужгороді встановили дві нові міні-скульптури

Фігурку першого губернатора Закарпаття Георгія Жатковича встановили перед будівлею Закарпатського обласного художнього музею ім.Йосипа Бокшая, де колись розташовувалася місцева адміністрація — Жупанат. Приурочили відкриття скульптурки “Liberty Bell” до дня народження громадського діяча, який народився 2 грудня 1886 року.

Мініатюрний Г.Жаткович сидить на “дзвоні Свободи” — головному символові американської історії боротьби за незалежність від Великої Британії. Скульптор Михайло Колодко зберіг на легендарному дзвоні тріщину та викарбував слова з Біблії “Нехай свобода буде проголошена через цілий світ усім жителям його!”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жанрову скульптуру Е.Воргола презентували в Ужгороді

“Міні-сусідами” нової візитівки Ужгорода стали мініатюрні Енді Воргол та сержант морської піхоти США Майкл Стренк — американський військовий українського походження, який під час Другої світової війни підняв американський прапор на вершині гори Сурібаті під час битви за Іодзіму.

Ювілейною ж, 30-ю, ужгородською міні-скульптурою стала мініатюра “Лебедине озеро” на транспортному мосту через річку Уж. Маленький телевізор зафіксував зображення культового балету Петра Чайковського, який свого часу транслювали під час радянських переворотів.

Презентували загалу “перший телевізор над Ужем” скульптор Михайло Колодко, туризмознавець Федір Шандор та ведуча обласного телебачення Ростислава Джумурат. Символічно, що телескульптурка знаходиться поблизу головної телевежі Закарпаття.

Як повідомляв УНН, 11 листопада в Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру “Hasta la vista, Lenin”.