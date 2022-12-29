В Узбекистане 18 детей скончались из-за лекарств против простуды из Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Власти Узбекистана сообщают, что 18 детей умерли после того, как употребляли лекарственный сироп индийской фармацевтической компании для облегчения симптомов простуды и гриппа.
Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена, передает УНН.
Детали
Сообщается, что у 21 ребенка, принимавшего “Док-1 Макс”, “были выявлены признаки поражения почек и почечной недостаточности”.
Как сообщает пресс-служба омбудсмена, больные были четырёх областей. Трое пациентов вылечились и были выписаны домой, 18 умерли. Все больные дети в возрасте до шести лет, 15 из них — до трех лет.
Цитата
“Когда родственников больных спросили о причинах их заболевания, они заявили, что у них наблюдались симптомы простуды, их состояние ухудшилось после приема этого лекарства. В инструкции по применению указано, что его можно применять с двухлетнего возраста, а от препаратов других фирм с таким составом разрешено применять после 12 лет, — говорится в сообщении.
После инцидента было объявлено, что продажа этого препарата в Узбекистане временно прекращена с 22 декабря 2022 года. Из-за смертности детей в Узбекистане в Кыргызстане также приостановили продажу препарата “Док-1 Макс”.
Напомним
Это уже не первый случай когда погибают дети от индийского лекарства. Всемирная организация здравоохранения проводит расследование по препаратам индийской фармкомпании, которые могли повлечь гибель 66 детей в Гамбии.
В конце июля медицинские органы Гамбии обнаружили увеличение случаев острого поражения почек среди детей в возрасте до 5 лет. Сейчас известно о 66 летальных случаях. Все дети употребляли сиропы против кашля.
Речь идет о пероральном растворе прометазина, детском сиропе против кашля Kofexmalin, детском сиропе против кашля Makoff и сиропе против простуды Magrip N.