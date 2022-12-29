В Узбекистані 18 дітей померли через ліки проти застуди з Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Влада Узбекистану повідомляє, що 18 дітей померли після того, як вживали лікарський сироп індійської фармацевтичної компанії для полегшення симптомів застуди та грипу.
Про це повідомила пресслужба омбудсмена, передає УНН.
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Повідомляється, що у 21 дитини, яка приймала “Док-1 Макс”, “були виявлені ознаки ураження нирок та ниркової недостатності”.
Як повідомляє пресслужба омбудсмена, хворі були з Джизакської, Кашкадар’їнської, Навоїйської та Самаркандської областей, троє пацієнтів вилікувалися та були виписані додому, 18 померли. Усі хворі діти віком до шести років, 15 з них — до трьох років.
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“Коли родичів хворих запитали про причини їхнього захворювання, вони заявили, що у них спостерігалися симптоми застуди, їхній стан погіршився після прийому цих ліків. В інструкції із застосування вказано, що його можна застосовувати з дворічного віку, а от препарати інших фірм із таким складом дозволено застосовувати після 12 років, — йдеться у повідомленні.
Після інциденту було оголошено, що продаж цього препарату в Узбекистані тимчасово припинено з 22 грудня 2022 року. Через смертність дітей в Узбекистані в Киргизстані також призупинили продаж препарату “Док-1 Макс”.
Нагадаємо
Це вже не перший випадок коли гинуть діти від індійських ліків. Всесвітня організація охорони здоров’я проводить розслідування щодо препаратів індійської фармкомпанії, які могли спричинити загибель 66 дітей у Гамбії.
Наприкінці липня медичні органи Гамбії виявили збільшення випадків гострого ураження нирок серед дітей віком до 5 років. Зараз відомо про 66 летальних випадків. Усі діти вживали сиропи проти кашлю.
Йдеться про пероральний розчин прометазину, дитячий сироп проти кашлю Kofexmalin, дитячий сироп проти кашлю Makoff та сироп проти застуди Magrip N.