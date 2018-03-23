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В УЕФА обнародовали путеводитель по Киеву к финалу Лиги Чемпионов 2018

В УЕФА обнародовали путеводитель по Киеву к финалу Лиги Чемпионов 2018

Киев  •  УНН

 • 13177 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Спортивная организация УЕФА обнародовала на своем сайте "путеводитель" для футбольных болельщиков, которые отправятся в украинскую столицу, где 26 мая состоится финал Лиги чемпионов, передает УНН.

"Киев - это столица Украины. Известный своими улицами, обрамленными деревьями, зеленым пространством и церквями. Место рождения великих Олега Блохина и Валерия Лобановского. Город-побратим Баку, Чикаго, Эдинбурга, Киото и Мюнхена. Безопасный, дешевый и почти столь же густонаселенный, как Мадрид", - описывают в УЕФА столицу.

На сайте также отметили несколько фактов о стадионе "Олимпийский" и как к нему добраться.

В УЕФА советуют туристам прогуляться вдоль Андреевского спуска или подняться на колокольню в соборе Святой Софии. Кроме того, спортивная организация советует посетить улицу Крещатик и Мариинский парк.

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Кроме того, болельщиков соблазняют многообразием украинских блюд.

"В Киеве, как в любом мегаполисе, можно найти еду на любой вкус. Но если вы хотите оценить украинскую кухню, то просто обязаны попробовать борщ. Его вместо хлеба принято есть с пампушками с чесноком, а на второе можно взять вареники или галушки. Украина также знаменита своими пирожками, а одно из самых популярных блюд столицы - киевская перепичка (особый вид сосиски в тесте), которую продают в единственном месте на углу Крещатика и улицы Богдана Хмельницкого. Где именно, вы легко узнаете по огромной очереди. Еще одна достопримечательность местной кухни - голубцы с разными начинками. Драники (картофельные блины), печеню (жаркое) и сало обычно подают с черным хлебом и луком. Из алкогольных напитков наиболее популярны пиво и водка, а среди безалкогольных вне конкуренции компот из сухофруктов", - указано в путеводителе.

Наряду с другими советами, УЕФА подготовила список актуальных фраз, которые могут понадобиться туристам, которые собираются посетить финал Лиги чемпионов.

Среди них: "Привет!", "Как дела?", "Пожалуйста", "Спасибо", "До свидания", "Где находится стадион?", "Как думаешь, кто выиграет?", "Гол!".

Как сообщал УНН, 15 марта УЕФА начал официальный прием заявок на получение билетов на финал Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая.

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