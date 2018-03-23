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В УЄФА оприлюднили путівник по Києву до фіналу Ліги Чемпіонів 2018

В УЄФА оприлюднили путівник по Києву до фіналу Ліги Чемпіонів 2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Спортивна організація УЄФА оприлюднила на своєму сайті "путівник" для футбольних вболівальників, які вирушать до української столиці, де 26 травня відбудеться фінал Ліги чемпіонів, передає УНН.

“Київ — це столиця України. Відомий своїми обрамленими деревами вулицями, зеленим простором та церквами. Місце народження великих Олега Блохіна та Валерія Лобановського. Споріднений з Баку, Чикаго, Единбургом, Кіото та Мюнхеном. Безпечний, дешевий і майже настільки ж густонаселений, як Мадрид”, — описують УЄФА столицю.

На сайті також зазначили декілька фактів про стадіон “Олімпійський” і як до нього дістатись.

В УЄФА радять туристам прогулятись уздовж Андріївського узвозу чи піднятися на дзвіницю у соборі Святої Софії. Крім того, спортивна організація радить відвідати вулицю Хрещатик та Маріїнський парк.

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Крім того, вболівальників спокушають різноманіттям українських страв.

"У Києві, як в будь-якому мегаполісі, можна знайти їжу на будь-який смак. Але якщо ви хочете оцінити українську кухню, то просто зобов'язані спробувати борщ. Його замість хліба прийнято їсти з пампушками з часником, а на друге можна взяти вареники або галушки. Україна також знаменита своїми пиріжками, а одне з найпопулярніших страв столиці - київська перепічка (особливий вид сосиски в тісті), яку продають в єдиному місці на розі Хрещатика і вулиці Богдана Хмельницького. Де саме, ви легко впізнаєте по величезній черзі. Ще одна визначна пам'ятка місцевої кухні - голубці з різними начинками. Деруни (картопляні млинці), печеня (печеня) і сало, що зазвичай подають з чорним хлібом і цибулею. З алкогольних напоїв найбільш популярні пиво і горілка, а серед безалкогольних поза конкуренцією узвар із сухофруктів", - зазначено у путівнику.

Поряд з іншими порадами, УЄФА підготувала список актуальних фраз, які можуть знадобитись туристам, які збираються відвідати фінал Ліги чемпіонів.

Серед них: "Привіт!", "Як справи?", "Будь ласка", "Дякую", "До побачення", "Де знаходиться стадіон?", "Як гадаєш, хто виграє?",  "Гол!".

Як повідомляв УНН, 15 березня УЄФА розпочав офіційний прийом заявок на отримання квитків на фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться в Києві 26 травня.

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