В правительстве заявили, что никаких дополнительных ограничений для получения монетизированных субсидий нет

"Мы не вводим никаких дополнительных критериев и не будем ограничивать право людей на получение субсидий. Никаких решений Правительства по сокращению количества субсидиантив нет", - сказал он.

Павел Розенко напомнил, что процесс монетизации субсидий начинается с 1 марта.

Вице-премьер-министр отметил, что каждый субсидиант должен получить письменное уведомление о том, каким образом он будет получать средства. "Управление соцзащиты письменно должны сообщить всех субсидиантов о том, каким образом они будут получать монетизированную субсидию. Это обязательство органов местной власти уведомить каждого субсидианта", - сказал он, добавив, что 70% людей, которые получают субсидии, - это пенсионеры , которые получат свои субсидии вместе с пенсионными выплатами - на карту "Ощадбанка" или через "Укрпочту". "Никому не надо никуда бегать и оформлять какие-то новые документы", - подчеркнул Павел Розенко.



Как сообщал УНН, почтальоны будут доставлять субсидии наличными более 1 млн пенсионеров.