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В уряді заявили, що жодних додаткових обмежень для отримання монетизованих субсидій немає

В уряді заявили, що жодних додаткових обмежень для отримання монетизованих субсидій немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Жодних додаткових обмежень для отримання монетизованих субсидій немає. Про це розповів Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко в ефірі одного з телеканалів, передає УНН. 

"Ми не вводимо жодних додаткових критеріїв і не обмежуватимемо право людей на отримання субсидій. Жодних рішень Уряду щодо скорочення кількості субсидіантів немає", - сказав він.

Павло Розенко нагадав, що процес монетизації субсидій розпочинається з 1 березня.

Віце-прем’єр-міністр зауважив, що кожен субсидіант повинен отримати письмове повідомлення про те, у який спосіб він буде отримувати кошти. "Управління соцзахисту письмово мають повідомити усіх субсидіантів про те, у який спосіб вони будуть отримувати монетизовану субсидію. Це зобов’язання органів місцевої влади повідомити кожного субсидіанта", - сказав він, додавши, що 70% людей, які отримують субсидії, – це пенсіонери, які отримають свої субсидії разом із пенсійними виплатами – на картку "Ощадбанку" або через "Укрпошту". "Нікому не треба нікуди бігати і оформляти якісь нові документи", - підкреслив Павло Розенко.

Як повідомляв УНН, поштарі доставлятимуть субсидії готівкою понад 1 млн пенсіонерів

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