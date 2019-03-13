В правительстве утвердили состав межведомственной группы по управлению границами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Правительстве утвердили группу по комплексному управлению границами, которая будет заниматься внедрением европейских практик, в частности с учетом опыта Финляндии, Германии, Польши и Литвы. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время заседания межведомственной рабочей группы, передает УНН со ссылкой на сайт правительства.
На заседании члены межведомственной группы утвердили ее персональный состав. В частности, в состав органа вошли Председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, и. о. Председателя Государственной фискальной службы Александр Власов, директор Международно-правового департамента Администрации Государственной пограничной службы Александр Панченко, представители МВД, МИД, Минфина, Мининфраструктуры, Госпродпотребслужбы, ГМС, СБУ, СНБО и др. Участники заседания поддержали предложение включить в группу исполнительного директора общественной организации "Европа без барьеров" Ирину Сушко. Кроме того, в состав органа вошли представители Евросоюза - заместитель Главы Представительства ЕС в Украине Анника Вейдман, руководитель группы поддержки Украины Фрэнк Пол, директор Департамента Европейского и международного сотрудничества Европейского Агентства пограничной и береговой охраны Frontex Гоец Бринкман и глава группы советников ЕС, руководитель Таможенной службы Финляндской Республики Антти Хартикайнен.
Рабочая группа также утвердила основные направления деятельности в сфере интегрированного управления границами и одобрила структуру будущей Национальной стратегии и плана мероприятий по ее реализации.
По словам Климпуш-Цинцадзе, межведомственная рабочая группа до конца июня должна разработать и представить на рассмотрение Правительства проект Стратегии интегрированного управления границами. Для этого десять министерств и центральных органов исполнительной власти, компетенция которых охватывает управление границами, должны в течение месяца подать свои предложения к проекту будущего документа.
Вице-премьер-министр отметила, что внедрение проекта сократит время пересечения границ, ускорит проверки людей и товаров и повысит уровень безопасности. К тому же, воплощение принципов интегрированного управления границами предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС.
Как сообщал УНН, пограничники будут вводить европейские стандарты в пунктах пропуска.