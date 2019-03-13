В уряді затвердили склад міжвідомчої групи з управління кордонами

КИЇВ. 13 березня. УНН. В Уряді затвердили групу з комплексного управління кордонами, яка буде займатись впровадження європейських практик, зокрема з урахуванням досвіду Фінляндії, Німеччини, Польщі та Литви. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час засідання міжвідомчої робочої групи, передає УНН з посиланням на сайт уряду.