В уряді затвердили склад міжвідомчої групи з управління кордонами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В Уряді затвердили групу з комплексного управління кордонами, яка буде займатись впровадження європейських практик, зокрема з урахуванням досвіду Фінляндії, Німеччини, Польщі та Литви. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час засідання міжвідомчої робочої групи, передає УНН з посиланням на сайт уряду.
На засіданні члени міжвідомчої групи затвердили її персональний склад. Зокрема, до складу органу увійшли Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал, в. о. Голови Державної фіскальної служби Олександр Власов, директор Міжнародно-правового департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби Олександр Панченко, представники МВС, МЗС, Мінфіну, Мінінфраструктури, Держпродспоживслужби, ДМС, СБУ, РНБО та ін. Учасники засідання підтримали пропозицію включити до групи виконавчого директора громадської організації «Європа без бар’єрів» Ірину Сушко. Крім того, до складу органу увійшли представники Євросоюзу – заступник Голови Представництва ЄС в Україні Анніка Вейдман, керівник групи підтримки України Френк Пол, директор Департаменту Європейського та міжнародного співробітництва Європейського Агентства прикордонної та берегової охорони Frontex Гоец Брінкман та очільник групи радників ЄС, керівник Митної служби Фінляндської Республіки Антті Хартікайнен.
Робоча група також затвердила основні напрями діяльності у сфері інтегрованого управління кордонами і схвалила структуру майбутньої Національної стратегії та плану заходів з її реалізації.
За словами Климпуш-Цинцадзе, міжвідомча робоча група до кінця червня має напрацювати і подати на розгляд Уряду проект Стратегії інтегрованого управління кордонами. Для цього десять міністерств і центральних органів виконавчої влади, компетенція яких охоплює управління кордонами, мають протягом місяця подати свої пропозиції до проекту майбутнього документа.
Віце-прем’єр-міністр зазначила, що впровадження проекту скоротить час перетину кордонів, прискорить перевірки людей і товарів та підвищить рівень безпеки. До того ж, втілення принципів інтегрованого управління кордонами передбачена Угодою про асоціацію з ЄС.
Як повідомляв УНН, прикордонники запроваджуватимуть європейські стандарти на пунктах пропуску.