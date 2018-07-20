В правительстве предложили определить приоритеты использования помощи ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Важным элементом для повышения эффективности евроинтеграционных реформ в Украине является максимальное использование помощи европейских партнеров и в этом контексте - приоритезация направлений использования этой помощи. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время совещания по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.
"Подчеркиваю, что сейчас для каждого министерства и ведомства в Украине одной из главных задач должна стать системная приоритезация направлений сотрудничества с ЕС. Мы вместе с партнерами должны понимать, где в первую очередь нужно прилагать совместные усилия для достижения максимального результата", - отметила Климпуш-Цинцадзе.
Она также подчеркнула, что нужно прилагать максимальные усилия, "чтобы избегать любых задержек с выполнением того или иного положения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС".
Напомним, Климпуш-Цинцадзе рассказала, когда ждать первый транш миллиарда помощи от ЕС.