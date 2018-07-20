В уряді запропонували визначити пріоритети використання допомоги ЄС

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Важливим елементом для підвищення ефективності євроінтеграційних реформ в Україні є максимальне використання допомоги європейських партнерів і у цьому контексті - пріоритизація напрямів використання цієї допомоги. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час наради щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомили УНН у прес-службі Кабміну.

"Наголошую на тому, що наразі для кожного міністерства та відомства в Україні одним з головних завдань має стати системна пріоритизація напрямів співпраці з ЄС. Ми разом з партнерами маємо розуміти, де в першу чергу потрібно докладати спільних зусиль для досягнення максимального результату", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Вона також наголосила, що потрібно докладати максимальних зусиль, "аби уникати будь-яких затримок з імплементацією того чи іншого положення Угоди про асоціацію Україна-ЄС".

Нагадаємо, Климпуш-Цинцадзе розповіла, коли чекати на перший транш мільярда допомоги від ЄС.

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