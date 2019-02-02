В правительстве уверены, что смогут вернуть Крым и Донбасс

"Донбасс снова будет украинским. Вопрос только когда? Мы, конечно, хотим, чтобы это произошло как можно быстрее, и это произойдет. Крым - украинский, мы вернем его обратно. Это лишь вопрос времени. Советский Союз был также очень сильным, но все империи рано или поздно разваливаются. Наша цель - создать сильную экономику и высокий уровень жизни - и в конечном итоге оккупированные территории вернутся, потому что люди там захотят жить в Украине", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



Напомним, Турция заверила в соблюдении запрета на доступ к оккупированному Крыму.