В уряді впевнені, що зможуть повернути Крим і Донбас

"Донбас знову буде українським. Питання лише коли? Ми, звичайно, хочемо, щоб це відбулося якомога швидше, і це станеться. Крим – український, ми повернемо його назад. Це лише питання часу. Радянський Союз був також дуже сильним, але всі імперії рано чи пізно розвалюються. Наша мета – створити сильну економіку і високий рівень життя – і в кінцевому підсумку окуповані території повернуться, тому що люди там захочуть жити в Україні", - заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.



Нагадаємо, Туреччина запевнила у дотриманні заборони на доступ до окупованого Криму.