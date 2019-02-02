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В уряді впевнені, що зможуть повернути Крим і Донбас

В уряді впевнені, що зможуть повернути Крим і Донбас

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. В уряді запевнили, що рано чи пізно зможуть повернути Крим та Донбас і Україна відновить свою територіальну цілісність. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.

"Донбас знову буде українським. Питання лише коли? Ми, звичайно, хочемо, щоб це відбулося якомога швидше, і це станеться. Крим – український, ми повернемо його назад. Це лише питання часу. Радянський Союз був також дуже сильним, але всі імперії рано чи пізно розвалюються. Наша мета – створити сильну економіку і високий рівень життя – і в кінцевому підсумку окуповані території повернуться, тому що люди там захочуть жити в Україні", - заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Нагадаємо, Туреччина запевнила у дотриманні заборони на доступ до окупованого Криму

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