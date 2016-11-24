В правительстве Турции заявили, что резолюция ЕП не имеет юридической силы для Анкары
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. С точки зрения Анкары резолюция Европарламента, который призвал заморозить переговоры о вступлении Турции в ЕС, не имеет никакой юридической силы. Об этом заявил министр Турции по делам ЕС и главный переговорщик Омер Челик, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
По его словам, "исходя из бесперспективности, целей и содержания этого решения, не стоит воспринимать его всерьез".
Министр отметил, что есть силы, которые пытаются этим решением направить определенный месседж Анкаре. "Но они должны знать, что Анкара проигнорирует это послание", - подчеркнул О.Челик.
Напомним, Европарламент призвал заморозить переговоры о вступлении Турции в ЕС.