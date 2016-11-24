В правительстве Турции заявили, что резолюция ЕП не имеет юридической силы для Анкары

По его словам, "исходя из бесперспективности, целей и содержания этого решения, не стоит воспринимать его всерьез".

Министр отметил, что есть силы, которые пытаются этим решением направить определенный месседж Анкаре. "Но они должны знать, что Анкара проигнорирует это послание", - подчеркнул О.Челик.

Напомним, Европарламент призвал заморозить переговоры о вступлении Турции в ЕС.