В уряді Туреччини заявили, що резолюція ЄП не має юридичної сили для Анкари
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. З точки зору Анкари резолюція Європарламенту, який закликав заморозити перемовини про вступ Туреччини в ЄС, не має ніякої юридичної сили. Про це заявив міністр Туреччини у справах ЄС та головний переговірник Омер Челік, передає УНН з посиланням на Anadolu.
За його словами, "виходячи з безперспективності, цілей і змісту цього рішення, не варто сприймати його серйозно".
Міністр зазначив, що є сили, які намагаються цим рішенням направити певний меседж Анкарі. "Але вони повинні знати, що Анкара проігнорує це послання", - підкреслив О.Челік.
Нагадаємо, Європарламент закликав заморозити перемовини про вступ Туреччини в ЄС.