В уряді Туреччини заявили, що резолюція ЄП не має юридичної сили для Анкари

За його словами, "виходячи з безперспективності, цілей і змісту цього рішення, не варто сприймати його серйозно".

Міністр зазначив, що є сили, які намагаються цим рішенням направити певний меседж Анкарі. "Але вони повинні знати, що Анкара проігнорує це послання", - підкреслив О.Челік.

Нагадаємо, Європарламент закликав заморозити перемовини про вступ Туреччини в ЄС.