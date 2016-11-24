В уряді Туреччини заявили, що резолюція ЄП не має юридичної сили для Анкари

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 8480 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 97592 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 107994 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 107817 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 110108 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 117708 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 174846 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75693 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163161 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 113004 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
6м/с
26%
Популярнi новини

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 25430 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 22977 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 21796 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 30551 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 20012 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 11635 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 20227 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 97581 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 174838 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 191376 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 4478 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 103470 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 105434 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 49480 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 52465 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

В уряді Туреччини заявили, що резолюція ЄП не має юридичної сили для Анкари

Київ • УНН

 • 7697 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. З точки зору Анкари резолюція Європарламенту, який закликав заморозити перемовини про вступ Туреччини в ЄС, не має ніякої юридичної сили. Про це заявив міністр Туреччини у справах ЄС та головний переговірник Омер Челік, передає УНН з посиланням на Anadolu.

В уряді Туреччини заявили, що резолюція ЄП не має юридичної сили для Анкари

За його словами, "виходячи з безперспективності, цілей і змісту цього рішення, не варто сприймати його серйозно".

Міністр зазначив, що є сили, які намагаються цим рішенням направити певний меседж Анкарі. "Але вони повинні знати, що Анкара проігнорує це послання", - підкреслив О.Челік.

Нагадаємо, Європарламент закликав заморозити перемовини про вступ Туреччини в ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,718.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.79
Золото
$3,241.35
Ethereum
$1,644.77