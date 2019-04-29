В правительстве Шотландии взяли курс на независимость от Великобритании

Стерджен заявила, что последние три года смогли показать, что для Шотландии вестминстерская система, используемая в британском парламенте, нарушена.

"Теперь наша задача состоит в том, чтобы добиться роста поддержки независимости", - добавила первый министр правительства Шотландии.

Также она считает, что еще одной задачей для них должно стать обеспечение в будущем, чтобы правительство в Лондоне "не смог встать на пути права Шотландии на выбор".

Напомним, в Шотландии поддержка идеи независимости от Великобритании достигла самого высокого уровня за последние четыре года по причине избирателей, которые хотят оставаться в составе Европейского союза.