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В Шотландії зросла підтримка незалежності від Великої Британії

В Шотландії зросла підтримка незалежності від Великої Британії

Київ • УНН

 • 9642 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Шотландії підтримка ідеї незалежності від Великої Британії досягла найвищого рівня за останні чотири роки по причині виборців, які хочуть залишатись у складі Європейського союзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Опитування YouGov показало, що підтримку ідеї відділення Шотландії від Королівства підтримує 49% виборців, тоді як ще у 2018 році цю ідею підтримували лише 45%.

Окрім того, під час референдуму у 2014 року ідею незалежності підтримали також лише 45% виборців.

Також опитування показало, що 53% шотландців вважають, що протягом наступних 5 років не потрібно проводити жодних референдумів про незалежність.

Нагадаємо, уряд Шотландії розробив більше десяти документів щодо проведення другого референдуму про незалежність.

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