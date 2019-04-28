В Шотландії зросла підтримка незалежності від Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Шотландії підтримка ідеї незалежності від Великої Британії досягла найвищого рівня за останні чотири роки по причині виборців, які хочуть залишатись у складі Європейського союзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Опитування YouGov показало, що підтримку ідеї відділення Шотландії від Королівства підтримує 49% виборців, тоді як ще у 2018 році цю ідею підтримували лише 45%.
Окрім того, під час референдуму у 2014 року ідею незалежності підтримали також лише 45% виборців.
Також опитування показало, що 53% шотландців вважають, що протягом наступних 5 років не потрібно проводити жодних референдумів про незалежність.
Нагадаємо, уряд Шотландії розробив більше десяти документів щодо проведення другого референдуму про незалежність.