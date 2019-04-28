В Шотландии выросла поддержка независимости от Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Шотландии поддержка идеи независимости от Великобритании достигла самого высокого уровня за последние четыре года по причине избирателей, которые хотят оставаться в составе Европейского союза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Опросы YouGov показали, что идею отделения Шотландии от Королевства поддерживает 49% избирателей, тогда как еще в 2018 году эту идею поддерживали только 45%.
Кроме того, во время референдума в 2014 году идею независимости поддержали также лишь 45% избирателей.
Также опрос показал, что 53% шотландцев считают, что в ближайшие 5 лет не нужно проводить никаких референдумов о независимости.
Напомним, правительство Шотландии разработало более десяти документов по проведению второго референдума о независимости.