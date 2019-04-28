В Шотландии выросла поддержка независимости от Великобритании

Опросы YouGov показали, что идею отделения Шотландии от Королевства поддерживает 49% избирателей, тогда как еще в 2018 году эту идею поддерживали только 45%.

Кроме того, во время референдума в 2014 году идею независимости поддержали также лишь 45% избирателей.

Также опрос показал, что 53% шотландцев считают, что в ближайшие 5 лет не нужно проводить никаких референдумов о независимости.

Напомним, правительство Шотландии разработало более десяти документов по проведению второго референдума о независимости.