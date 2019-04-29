В уряді Шотландії взяли курс на незалежність від Великої Британії

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Перший міністр уряду Шотландії Нікола Стерджен, під час виступу на весняній конференції Шотландської національної партії, заявила, що настав час зробити регіону вибір на користь самостійності і в цьому їм не повинен заважати Лондон. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.