В уряді Шотландії взяли курс на незалежність від Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Перший міністр уряду Шотландії Нікола Стерджен, під час виступу на весняній конференції Шотландської національної партії, заявила, що настав час зробити регіону вибір на користь самостійності і в цьому їм не повинен заважати Лондон. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Стерджен заявила, що останні три роки змогли показати, що для Шотландії вестмінстерська система, яка використовується у британському парламенті, порушена.
"Тепер наше завдання полягає в тому, щоб домогтися зростання підтримки незалежності", - додала перший міністр уряду Шотландії.
Також вона вважає, що ще одним завданням для них має стати забезпечення у майбутньому, щоб уряд у Лондоні "не зміг стати на шляху права Шотландії на вибір".
Нагадаємо, у Шотландії підтримка ідеї незалежності від Великої Британії досягла найвищого рівня за останні чотири роки по причині виборців, які хочуть залишатись у складі Європейського союзу.