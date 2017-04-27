В правительстве разъяснили концепцию монетизации субсидий

"Концепция монетизации субсидий, которую мы разработали совместно с Всемирным банком, нашими европейскими коллегами, предусматривает два этапа. Первый, на уровне предприятий теплоэнергетики, чтобы избавиться от клиринговых расчетов, а также убрать монопольное положение НАК "Нафтогаз". Во-вторых, монетизация субсидий для потребителей, которая означает, что сэкономленную часть средств субсидии потребитель сможет направить на энергоэффективные мероприятия. Здесь есть потенциал в 52 млрд грн, которые государство тратит на субсидии", - подчеркнул Г.Зубко.

Он отметил, что ключевое задание реформы энергоэффективности - уменьшение нагрузки энергозатрат и коммунальных услуг на семейный бюджет, государственный и местные бюджеты. Также он добавил, что Украина "имеет потенциал сокращения газа - 11,4 млрд куб. м".

Чиновник напомнил, что пакет законопроектов по энергоэффективности наработан с ЕС, который, в свою очередь, привлекается к финансированию и поддержке Фонда энергоэффективности, находится в парламенте. "Украина должна скорее двигаться по реформе энергоэффективности. Надеюсь, что на ближайшей пленарной неделе законы будут проголосованы", - добавил он.

Напомним, около 1,5 млн семей получат по 700 грн за экономию отопления.