В уряді роз'яснили концепцію монетизації субсидій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Монетизація субсидій в Україні, концепція якої напрацьована спільно зі Світовим банком, має стати реінвестицією в енергоефективність. Про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу урядовця.
"Концепція монетизації субсидій, яку ми напрацювали спільно з Світовим банком, нашими європейськими колегами, передбачає два кроки. Перший, на рівні підприємств теплоенергетики, щоб позбутись клірингових розрахунків, а також прибрати монопольне становище НАК "Нафтогаз". По-друге, монетизація субсидій для споживачів, яка означає, що зекономлену частину коштів субсидії споживач зможе спрямувати на енергоефективні заходи. Тут маємо потенціал у 52 млрд грн, які держава витрачає на субсидії", - наголосив Г.Зубко.
Він зазначив, що ключове задання реформи енергоефективності - зменшення навантаження енерговитрат та комунальних послуг на сімейний бюджет, державний та місцеві бюджети. Також він додав, що Україна "має потенціал скорочення газу - 11,4 млрд куб. м".
Урядовець нагадав, що пакет законопроектів з енергоефективності відпрацьований з ЄС, який, у свою чергу, залучається до фінансування й підтримки Фонду енергоефективності, перебуває у парламенті. "Україна має швидше рухатись у реформі енергоефективності. Сподіваюсь, що на найближчому пленарному тижні закони будуть проголосовані", - додав він.
Нагадаємо, близько 1,5 млн сімей отримають до 700 грн за економію опалення.