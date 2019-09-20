В правительстве рассчитывают на дополнительные расходы для образования и медицины ко второму чтению Госбюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Если Верховная Рада Украины примет законопроекты о легализации игорного бизнеса и добыча янтаря ко второму чтению проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год, на образование, здравоохранение и другие важные сферы будут распределены больше. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова во время представления проекта Госбюджета на 2020 год, передает корреспондент УНН.
“Ряд законопроектив, которые мы будем подавать в Верховную Раду, и которые Президент определил как приоритетные, — о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Если они будут обсуждены и поддержаны ко второму чтению — это будет дополнительным ресурсом к тому, что указано в бюджете. Можно будет распределить на здравоохранение, образование и другие социальные сферы”, — отметила Маркарова.
Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассмотрит законопроект Государственного бюджета на 2020 год.