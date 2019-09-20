В правительстве рассчитывают на дополнительные расходы для образования и медицины ко второму чтению Госбюджета

“Ряд законопроектив, которые мы будем подавать в Верховную Раду, и которые Президент определил как приоритетные, — о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Если они будут обсуждены и поддержаны ко второму чтению — это будет дополнительным ресурсом к тому, что указано в бюджете. Можно будет распределить на здравоохранение, образование и другие социальные сферы”, — отметила Маркарова.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассмотрит законопроект Государственного бюджета на 2020 год.