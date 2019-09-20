В уряді розраховують на додаткові видатки для освіти й медицини до другого читання Держбюджету

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Якщо Верховна Рада України ухвалить законопроекти про легалізацію грального бізнесу та видобуток бурштину до другого читання проекту закону про Державний бюджет України на 2020 рік, на освіту, охорону здоров’я та інші важливі сфери буде розподілено більше коштів. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова під час представлення проекту Держбюджету на 2020 рік, передає кореспондент УНН.

“Ряд законопроєктів, які ми будемо подавати до Верховної Ради, і які Президент визначив як пріоритетні, — про легалізацію грального бізнесу, про легалізацію видобутку бурштину. Якщо вони будуть обговорені і підтримані до другого читання — це буде додатковим ресурсом до того, що вказано в бюджеті. Можна буде розподілити на охорону здоров’я, освіту та інші соціальні сфери”, — зазначила Маркарова.

Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні розгляне законопроект Державного бюджету на 2020 рік.

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