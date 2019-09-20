Рада сьогодні розгляне проект Бюджету-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні розгляне законопроект Державного бюджету на 2020 рік. Про це передає УНН із посиланням на сайт ВРУ.
"Міністр фінансів Оксана Маркарова представить народним депутатам проект Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", № 2000", - йдеться в повідомленні.
Крім того, нардепи розглянуть законопроекти щодо удосконалення Державного бюро розслідувань та відповідальності суддів.
Також планують ухвалити рішення щодо низки законопроектів, які стосуються військової сфери, та законопроект щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.
Порядком денним також передбачено розгляд декількох проектів законів у другому читанні, зокрема про організацію оборони держави, детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг, а також щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень.
Нагадаємо, під час обговорення проекту Державного бюджету на 2020 рік у нього вноситимуться зміни, запропоновані народними депутатами, а також Міністерством розвитку економіки після перегляду макропрогнозів.