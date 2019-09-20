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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 61097 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111603 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103433 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110423 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119755 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148330 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148703 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Рада сегодня рассмотрит проект Бюджета-2020

Рада сегодня рассмотрит проект Бюджета-2020

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассмотрит законопроект Государственного бюджета на 2020 год. Об этом УНН передает со ссылкой на сайт ВРУ.

"Министр финансов Оксана Маркарова представит народным депутатам проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", № 2000", - говорится в сообщении.

Кроме того, нардепы рассмотрят законопроекты по совершенствованию Государственного бюро расследований и ответственности судей.

Также планируется принять решение по ряду законопроектов, касающихся военной сферы, и законопроект по защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

Повесткой дня также предусмотрено рассмотрение нескольких проектов законов во втором чтении, в частности об организации обороны государства, детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, а также по совершенствованию правовой охраны географических указаний.

Напомним, во время обсуждения проекта Государственного бюджета на 2020 год в него будут вноситься изменения, предложенные народными депутатами, а также Министерством развития экономики после пересмотра макропрогнозов.

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