В правительстве рекомендуют школам и вузам перейти на дистанционное обучение

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В частности, предлагается “переводить на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов учреждений общего среднего образования, учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и студентов учреждений профессионального перед высшими и высшего образования”, — написал министр в своем Telegram-канале.

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“Прежде всего эти ограничения следует применять на административно-территориальных единицах, где превышен эпидемические пороги гриппом и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества случаев коронавирусной болезни”, — добавил министр.

Также он сообщил, что проведя консультации с Министром здравоохранения и Главным государственным санитарным врачом Украины, МОН советует продолжить при необходимости каникулы в школах.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 226 007 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 433 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.