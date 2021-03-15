В правительстве рекомендуют школам и вузам перейти на дистанционное обучение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Министерства здравоохранения и образования и науки рекомендуют перейти на дистанционное обучение учащимся школ, кроме начальных классов, а также студентам колледжей и вузов. Эти рекомендации прилагаются к имеющимся карантинных мерам, пишет УНН со ссылкой на сообщение министра образования и науки Сергея Шкарлета.
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В частности, предлагается “переводить на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов учреждений общего среднего образования, учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и студентов учреждений профессионального перед высшими и высшего образования”, — написал министр в своем Telegram-канале.
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“Прежде всего эти ограничения следует применять на административно-территориальных единицах, где превышен эпидемические пороги гриппом и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества случаев коронавирусной болезни”, — добавил министр.
Также он сообщил, что проведя консультации с Министром здравоохранения и Главным государственным санитарным врачом Украины, МОН советует продолжить при необходимости каникулы в школах.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 226 007 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 433 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.