В Україні вже 1,467 випадків COVID-19, за добу - 6 792
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,467 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 14 березня, - 6,8 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. При цьому кількість госпіталізованих за добу сягає 2,5 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"6 792 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 березня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 2 497 осіб;
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- летальних випадків – 130;
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- одужало – 3 491 особа;
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- здійснено тестувань за добу – 27 598 (зокрема методом ПЛР – 17 338, методом ІФА – 3 236, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 024).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 1 467 548 осіб;
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- одужало – 1 226 007 осіб;
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- летальних випадків – 28 433;
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- проведено ПЛР-тестувань – 7 377 404.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 326 дітей та 109 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
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- місто Київ – 313 випадків;
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- Вінницька область – 426 випадків;
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- Волинська область – 129 випадків;
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- Дніпропетровська область – 439 випадків;
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- Донецька область – 85 випадків;
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- Житомирська область – 778 випадків;
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- Закарпатська – 333 випадки;
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- Запорізька область – 61 випадок;
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- Івано-Франківська область – 330 випадків;
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- Київська область – 464 випадки;
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- Кіровоградська область – 10 випадків;
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- Луганська – 19 випадків;
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- Львівська область – 552 випадки;
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- Миколаївська область – 310 випадків;
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- Одеська область – 407 випадків;
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- Полтавська область – 165 випадків;
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- Рівненська область – 111 випадків;
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- Сумська область – 197 випадків;
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- Тернопільська область – 274 випадки;
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- Харківська область – 373 випадки;
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- Херсонська область – 53 випадки;
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- Хмельницька область – 329 випадків;
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- Черкаська область – 144 випадки;
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- Чернівецька область – 396 випадків;
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- Чернігівська область – 94 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".