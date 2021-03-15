В Україні вже 1,467 випадків COVID-19, за добу - 6 792

КИЇВ. 15 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,467 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 14 березня, - 6,8 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. При цьому кількість госпіталізованих за добу сягає 2,5 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.