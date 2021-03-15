В Украине уже 1,467 случаев COVID-19, за сутки - 6 792
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,467 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 14 марта, - 6,8 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. При этом количество госпитализированных за сутки достигает 2,5 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"6792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 15 марта 2021 года", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 2497 человек;
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- летальных случаев - 130;
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- выздоровели - 3491 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 27 598 (в том числе методом ПЦР - 17 338, методом ИФА - 3236, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 7024).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 1 467 548 человек;
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- выздоровели - 1 226 007 человек;
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- летальных исходов - 28 433;
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- проведено ПЦР-тестов - 7 377 404.
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Детали
В частности, за минувшие сутки заболели 326 детей и 109 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
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- Киев - 313 случаев;
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- Винницкая область - 426 случаев;
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- Волынская область - 129 случаев;
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- Днепропетровская область - 439 случаев;
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- Донецкая область - 85 случаев;
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- Житомирская область - 778 случаев;
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- Закарпатская - 333 случая;
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- Запорожская область - 61 случай;
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- Ивано-Франковская область - 330 случаев;
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- Киевская область - 464 случая;
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- Кировоградская область - 10 случаев;
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- Луганская - 19 случаев;
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- Львовская область - 552 случая;
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- Николаевская область - 310 случаев;
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- Одесская область - 407 случаев;
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- Полтавская область - 165 случаев;
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- Ровенская область - 111 случаев;
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- Сумская область - 197 случаев;
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- Тернопольская область - 274 случая;
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- Харьковская область - 373 случая;
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- Херсонская область - 53 случая;
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- Хмельницкая область - 329 случаев;
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- Черкасская область - 144 случая;
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- Черновицкая область - 396 случаев;
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- Черниговская область - 94 случая.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".