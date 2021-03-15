В Украине уже 1,467 случаев COVID-19, за сутки - 6 792

"6792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 15 марта 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 2497 человек;



летальных случаев - 130;



выздоровели - 3491 человек;



осуществлено тестирований за сутки - 27 598 (в том числе методом ПЦР - 17 338, методом ИФА - 3236, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 7024).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 1 467 548 человек;



выздоровели - 1 226 007 человек;



летальных исходов - 28 433;



проведено ПЦР-тестов - 7 377 404.



Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 326 детей и 109 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:



Киев - 313 случаев;



Винницкая область - 426 случаев;



Волынская область - 129 случаев;



Днепропетровская область - 439 случаев;



Донецкая область - 85 случаев;



Житомирская область - 778 случаев;



Закарпатская - 333 случая;



Запорожская область - 61 случай;



Ивано-Франковская область - 330 случаев;



Киевская область - 464 случая;



Кировоградская область - 10 случаев;



Луганская - 19 случаев;



Львовская область - 552 случая;



Николаевская область - 310 случаев;



Одесская область - 407 случаев;



Полтавская область - 165 случаев;



Ровенская область - 111 случаев;



Сумская область - 197 случаев;



Тернопольская область - 274 случая;



Харьковская область - 373 случая;



Херсонская область - 53 случая;



Хмельницкая область - 329 случаев;



Черкасская область - 144 случая;



Черновицкая область - 396 случаев;



Черниговская область - 94 случая.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".