В уряді рекомендують школам та вишам перейти на дистанційне навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністерства охорони здоров’я та освіти і науки рекомендують перейти на дистанційне навчання учням шкіл, крім початкових класів, а також студентам коледжів та вишів. Ці рекомендації додаються до наявних карантинних заходів, пише УНН із посиланням на повідомлення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
Цитата
Зокрема, пропонується "переводити на дистанційне навчання учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти», – написав міністр у своєму Telegram-каналі.
Доповнення
"Передусім ці обмеження варто застосовувати на адміністративно-територіальних одиницях, де перевищено епідемічні пороги на грип та ГРВІ, а також там, де фіксується значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - додав міністр.
Також він повідомив, що провівши консультації з Міністром охорони здоров’я та Головним державним санітарним лікарем України, МОН радить продовжити за потреби канікули в школах.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 226 007 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 433 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.