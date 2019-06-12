В правительстве пригрозили увольнениями за ужасные поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Руководителей депо, выпускающих в рейсы пассажирские поезда в ненадлежащем техническом состоянии, надо увольнять. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Я не вмешиваюсь в управление компании ("Укрзализныця" - ред.), но тех руководителей депо, которые выпускают на линии подвижной состав - который мы потом видим в СМИ, люди публикуют - я думаю, что таких руководителей надо просто очень быстро выбрасывать с занимаемых должностей. Этот вопрос к управлению. Собирайте нормальных людей, которые бы понимали, что то, что они выпускают на линию - это то, чем они сами бы хотели пользоваться", - отметил Премьер.
По его словам, правительство создало все необходимые условия для того, чтобы компания "Укрзализныця" была эффективной.
При этом он добавил, что в разгар сезона отпусков украинцам иногда приходится путешествовать в "ужасных" условиях.
Напомним, украинцам назначили 26 летних поездов к морю.