В уряді пригрозили звільненнями за жахливі потяги
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Керівників депо, які випускають у рейси пасажирські потяги в неналежному технічному стані, треба звільняти. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Я не втручаюсь в управління компанії ("Укрзалізниця" – ред.), але тих керівників депо, які випускають на лінії рухомий склад – який ми потім бачимо в ЗМІ, люди публікують – я думаю, що таких керівників треба просто дуже швидко викидати із займаних посад. Це питання до управління. Збирайте нормальних людей, які б розуміли, що те, що вони випускають на лінію – це те, чим вони самі б хотіли користуватись", - зазначив Прем’єр.
За його словами, уряд створив усі належні умови для того, щоб компанія "Укрзалізниця" була ефективною.
При цьому він додав, що в розпал сезону відпусток українцям іноді доводиться подорожувати в "жахливих" умовах.
Нагадаємо, українцям призначили 26 літніх поїздів до моря.