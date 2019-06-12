В уряді пригрозили звільненнями за жахливі потяги

"Я не втручаюсь в управління компанії ("Укрзалізниця" – ред.), але тих керівників депо, які випускають на лінії рухомий склад – який ми потім бачимо в ЗМІ, люди публікують – я думаю, що таких керівників треба просто дуже швидко викидати із займаних посад. Це питання до управління. Збирайте нормальних людей, які б розуміли, що те, що вони випускають на лінію – це те, чим вони самі б хотіли користуватись", - зазначив Прем’єр.

За його словами, уряд створив усі належні умови для того, щоб компанія "Укрзалізниця" була ефективною.

При цьому він додав, що в розпал сезону відпусток українцям іноді доводиться подорожувати в "жахливих" умовах.

Нагадаємо, українцям призначили 26 літніх поїздів до моря.